Путин призвал отладить мониторинг предупреждения межнациональных конфликтов

Речь идет и о межрелигиозных отношениях, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Система мониторинга раннего предупреждения межнациональных конфликтов должна быть отлажена и донастроена. Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Созданную правовую базу, институты, механизмы, показавшие свою эффективность, нужно, безусловно, и даже отлаживать, донастраивать, - указал президент. - В том числе это касается мониторинга раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений".