В постпредстве РФ указали на снижение поддержки Киева с 2022 года

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский напомнил, что в октябре только 45 из 193 входящих в ООН государств поддержали антироссийское заявление Киева

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Поддержка Киева странами - членами ООН постепенно уменьшается с 2022 года, так как люди начинают видеть истинные обстоятельства происходящего на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что в октябре только 45 из 193 входящих в ООН государств поддержали антироссийское заявление Киева. "Если сравнить это с числом стран, которые были на начало нашей специальной военной операции в 2022 году, можно увидеть, что поддержка украинского кейса сократилась за эти годы и месяцы потому, что люди открыли глаза и увидели настоящие обстоятельства происходящего и почему все это происходит на Украине", - сказал дипломат в интервью изданию EIR News.