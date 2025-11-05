Песков: на Совбезе нередко бывают отступления от основной темы

Представителю Кремля задали вопрос, часто ли на Совбезе бывают такие выступления не по повестке дня

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Участники оперативных совещаний президента РФ Владимира Путина с Совбезом нередко поднимают другие темы, кроме основной. Это пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На совещании, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

Пескову задали вопрос, часто ли на Совбезе бывают такие выступления не по повестке дня. "Часто, конечно", - ответил представитель Кремля.