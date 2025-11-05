Вершинин и вице-президент Палестины обсудили прекращение огня в Газе

В министерстве сообщили, что с российской стороны была подчеркнута важность того, чтобы перемирие носило устойчивый характер

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа и обмен удерживаемыми лицами между палестинцами и израильтянами. Дипломат заявил о поддержке любых шагов, способствующих прекращению кровопролития, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация на палестинских территориях с акцентом на ход реализации договоренностей о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемыми лицами", - указали в министерстве. Там сообщили, что с российской стороны была подчеркнута важность того, чтобы перемирие носило устойчивый характер, позволяя обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи и создавая условия для возобновления прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всем спорным вопросам.

"Подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - заключили в МИД РФ.