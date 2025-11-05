Мишустин передал Путину содержание своей беседы с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о том, обсуждал ли российский премьер и председатель КНР тему ядерных испытаний, предложенную американским лидером Дональдом Трампом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин детально доложил президенту РФ Владимиру Путину о содержании беседы при встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, все содержимое беседы с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] было передано президенту, пересказано", - сказал Песков. Он не стал уточнять, передавалось ли какое-то послание.

Песков также оставил без комментариев вопрос о том, обсуждал ли российский премьер и председатель КНР тему ядерных испытаний, предложенную президентом США Дональдом Трампом. "В Белый дом позвоните, в наш, в "настоящий Белый дом" позвоните", - шутливо порекомендовал представитель Кремля обратиться с этим вопросом в пресс-службу российского правительства.

Мишустин посетил КНР 3-4 ноября, он побывал в двух городах - в Ханчжоу и Пекине, принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.