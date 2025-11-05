Голикова: проект стратегии госнацполитики уделяет внимание устранению национализма

Вице-премьер попросила президента Владимира Путина ввести в состав правительственной комиссии по рассмотрению проекта стратегии полномочных представителей российского лидера либо их представителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Проект стратегии государственной национальной политики до 2036 года уделяет внимание устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма и религиозной розни, в нем также будет усилена региональная составляющая. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Новация проекта - усиление внимания к вопросам сохранения и развития культуры русского народа как государствообразующего. Отдельное внимание к работе с историческими регионами в части укрепления гражданского самосознания, межнационального согласия, противодействия проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранения последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма и религиозной розни. В проекте стратегии значительно усилена региональная составляющая, это повысит уровень ответственности регионов за реализацию своих полномочий", - сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям.

Голикова сообщила, что проект новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года в настоящий момент подготовлен правительством России. "В ближайшее время, Владимир Владимирович, с учетом сегодняшнего обсуждения, проект стратегии будет представлен вам на рассмотрение, и после его утверждения будет сформирован план по реализации", - добавила она, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Она также попросила главу государства ввести в состав правительственной комиссии по рассмотрению проекта стратегии полномочных представителей президента либо их представителей. "Как я уже сказала, расширяется роль и ответственность регионов за реализацию национальной политики", - заключила вице-премьер.