Путин назвал неквасной патриотизм современной альтернативой советской идеологии

Глава государства отметил, что в Советском Союзе была придумана эффективная формула - новая общность, советский народ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Серьезный, неквасной патриотизм является современной альтернативой идеологии СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

Глава государства, отвечая на слова доктора социологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу, отметил, что в Советском Союзе была придумана эффективная формула - новая общность, советский народ.

"Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова", - указал Путин.

По его словам, это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ.

"Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа. Потому что это значит - лучшая защита, это значит - уверенность в будущем и в будущем своих детей", - резюмировал президент.

Ранее Путин отмечал, что идея введения в России жесткой государственной идеологии противоречит Конституции РФ. Президент указывал, что у Советского Союза была господствующая идеология, но "наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала". "Поэтому [именно] идея объединительная для многонациональной страны должна быть", - подводил итог российский лидер.