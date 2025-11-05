Путин: работа по межнацотношениям не должна восприниматься второстепенной

Она должна быть определенным образом унифицирована и не выстраиваться по остаточному принципу, отметил президент России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о том, что региональная работа по тематике межнациональных отношений должна быть определенным образом унифицирована и не выстраиваться по остаточному принципу.

"Что касается вашего предложения по работе с регионами, оно правильное. У нас, к сожалению, считается, что это вопросы несерьезные, второстепенные, и часто в регионах работают по остаточному принципу, вкладывая туда необходимые ресурсы", - сказал Путин. "Мы не должны напрямую регулировать наши решения в регионах, но рекомендовать можно. Мы с ними поработаем по линии администрации. Надо это только пометить в наших решениях", - пообещал он.

Баринов в своем выступлении отметил, что необходимо укрепить вертикаль исполнительной власти в регионах и подумать, каким образом это унифицировать с тем, чтобы вопросом межнациональных отношений не занимались ведомства и учреждения, не имеющие к этой теме никакого отношения. Кроме того, он отметил, что, по его мнению, профильные подразделения должны концентрироваться на мероприятиях, которые носят просветительский, профилактический характер, несут смысл. Тогда эффективность такого рода активности будет выше. Третьей инициативой Баринова стало включение этнокультурного компонента в снимаемые в России фильмы и рекламные ролики, чтобы популяризировать идею многонационального государства.