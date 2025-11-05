Путин указал на попытки извне разорвать Россию на подчиненные Западу осколки

Российский президент указал на участившиеся речи о "деколонизации" РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. За рубежом пытаются разорвать и расчленить РФ на подчиненные Западу осколки "пост-России", используя риторику "деколонизации" для информационной войны. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в Кремле.

Президент рассказал о создании за рубежом псевдонациональных центров, которые являют собой "просто орудие информационной войны против нас".

"Теперь все чаще и чаще ведут речь о некоей "деколонизации" России, а по сути, расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения, - напомнил Путин о существующем на Западе дискурсе. - Выдумали даже особый термин - некая "пост-Россия", то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки".

"Мы об этом не раз слышали в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется", - указал глава государства, но заметил, что "ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий".

"Мы должны, безусловно, это учитывать", - резюмировал Путин.