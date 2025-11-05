Путин призвал в нынешних условиях не допускать любых противоречий внутри России

Президент РФ указал на недопустимость даже мелких противоречий

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Раздувать любые противоречия внутри России в нынешних условиях недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

"Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - указал Путин, отметив при этом, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер.

Глава государства поблагодарил собравшихся за значимый вклад в решение любых противоречий и конфликтов на национальной или на религиозной почве. "Здесь нет маленьких задач и нет маленьких конфликтов, на все нужно обращать внимание, реагировать быстро и профессионально, тонко, с любовью и с уважением к интересам всех людей, которые вовлечены в ту или другую ситуацию. А при наличии доброй воли, она у нас всегда есть, и <...> при уважении к людям всегда можно добиться любого компромисса", - подчеркнул он.

Путин указал, что подходить к решению межнациональных вопросов стоит очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне. "Эти вопросы всегда важны для государств, а таких немало, с многонациональным составом населения, но для нас это особенно важно", - подытожил он.