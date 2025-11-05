Путин заверил, что поддержка коренных народов РФ будет продолжаться

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать коренные малочисленные народы.

Речь об этом зашла на заседании совета по межнациональным отношениям. Александр Новьюхов - президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - поблагодарил за "большое внимание к устойчивому развитию" КМНС.

"Спасибо, так и будем продолжать", - отреагировал Путин.