Путин: РФ должна укреплять единство и общероссийскую идентичность

Президент России отметил, что многонациональных стран много, но Россия уникальная страна

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Много многонациональных стран есть в мире, но не таких, как уникальная Россия. Именно поэтому важно укреплять единство и общую для всех жителей государства идентичность, указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

"Все-таки много многонациональных стран. Но таких, как Россия, все-таки не так уж, - заметил Путин. - У нас уникальная страна".

"Поэтому мы должны делать все, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, <…> гражданскую и национальную, а значит, и государственную, общероссийскую идентичность - российскую идентичность, - заключил президент. - На этой базе и укреплять наше государство, укреплять российскую идентичность и укреплять российский народ. Вот в этом наша задача".