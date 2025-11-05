Депутат Веремеенко: команда Рудени поможет врио губернатора Тверской области

Сергей Веремеенко отметил, что также окажет поддержку Виталию Королеву

ТВЕРЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев профессионально будет работать на тверской земле и продолжит начинания экс-главы региона Игоря Рудени. Безусловно, в этом ему поможет сформированная Руденей профессиональная команда, поделился мнением с ТАСС депутат Государственной думы Сергей Веремеенко.

"В предыдущие годы Игорем Руденей была сделана большая работа в области, все это видят: построено огромное количество дорог, учреждений. <...> У Рудени сформирована профессиональная команда и на федеральном уровне, и на региональном. Уверен, Королев также профессионально продолжит все начинания", - сказал депутат.

Он заверил, что со своей стороны окажет всю необходимую поддержку врио губернатора Тверской области. "Это очень образованный человек, скрупулезно подходящий к своему делу. Президент выбрал самого достойного кандидата", - добавил Веремеенко.

5 ноября 2025 года президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Президент назвал Тверскую область центром Русской земли, отметив, что там много вопросов, которые требуют внимания.