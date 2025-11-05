Посольство РФ назвало ошибкой решение Кишинева закрыть Русский дом

В диппредставительстве отметили, что такой шаг подрывает основу двусторонних отношений

Здание Российского центра науки и культуры в Молдавии © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Решение властей Молдавии закрыть Русский дом ошибочно и подрывает основу двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении посольства России.

Оно опубликовано в связи с решением молдавского правительства в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, после чего Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.

"Решение молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом невразумительные, противоречащие друг другу доводы не имеют под собой ни малейших оснований. По существу, наблюдаем усиление антагонизации всего, что связано с Россией. Эскалационный шаг молдавских властей подрывает правовую основу наших двусторонних отношений", - говорится в документе, размещенном в Telegram-канале диппредставительства. В нем отмечается, что решение Кишинева идет вразрез с Договором о дружбе и сотрудничестве от 2001 года, согласно которому стороны должны "всемерно содействовать развитию сотрудничества в гуманитарной области", в том числе путем создания культурных центров. В договоре РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет Молдавии, ее нейтральный статус и территориальную целостность.

"Подчеркиваем, что деятельность РЦНК осуществляется строго в соответствии с местным законодательством, международным правом и направлена исключительно на поддержание культурного и гуманитарного диалога. Двери Русского дома открыты для всех желающих. Любой может убедиться, что на этой площадке нет места политическим декларациям. Все мероприятия несут миролюбивый характер, способствующий поддержанию стабильности и межнационального согласия в республике", - отмечается в заявлении.

Посольство РФ при необходимости расширит спектр культурных мероприятий в случае закрытия Русского дома в Кишиневе. "Обращаем внимание, что, согласно ст. 17 упомянутого соглашения 1998 г., деятельность РЦНК при заблаговременном (за шесть месяцев) уведомлении нас молдавской стороной не может быть прекращена ранее середины следующего года. При необходимости расширим спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно российским посольством, в рамках функционала дипмиссии, установленного Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.", - отмечается в документе.

Деятельность Российского центра науки и культуры в Кишеневе носит исключительно культурный характер и осуществляется строго в соответствии с законодательством, там нет места политическим декларациям, отметили в посольстве.

Ситуация с Русским домом

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, поэтому РЦНК в Кишиневе должен прекратить свою деятельность.

Отношения между РФ и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. В дипведомстве добавили, что Москва настроена на дружественные отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.​