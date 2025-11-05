Захарова: солдаты СССР не думали, что их украинские потомки прославят нацистов

Официальный представитель МИД РФ напомнила о ситуации, когда в 2023 году "современные бандеровцы надругались над обелиском Городу-герою Киеву"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Освобождавшие 82 года назад Киев советские солдаты едва ли могли представить, что их украинские потомки будут чествовать нацистов, на счету которых сотни тысяч жизней ни в чем не повинных мирных горожан. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева от нацистов.

"4 ноября 2023 года современные бандеровцы надругались над обелиском Городу-герою Киеву, разрезав на части установленную на нем пятиконечную золотую звезду, - указала дипломат. - А в феврале того же года они снесли памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле при входе в Мариинский парк Киева".

"Едва ли советские солдаты, отдавшие жизни за освобождение Киева от "коричневой чумы", могли представить, что их потомки на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием, и чествовать нацистских преступников, на счету которых сотни тысяч жизней ни в чем не повинных мирных горожан", - добавила Захарова.