Протяженность маршрутов Спецсвязи насчитывает более 770 тыс. км

Руководитель ведомства Иван Гайченя добавил, что региональная сеть включает в себя 78 управлений, 134 отделения и пункта специальной связи в региональных, областных и краевых центрах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Регулярные маршруты Спецсвязи России включают автомобильные, железнодорожные и авиационные, а общая протяженность насчитывает свыше 770 тыс. км. Об этом заявил руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя в интервью журналу "Национальная оборона".

"В настоящее время насчитывается более двух тысяч регулярных маршрутов, включая автомобильные, железнодорожные и авиационные. Общая протяженность этих маршрутов - более 770 тысяч километров. Это не считая доставку отправлений нарочным способом - непосредственно от отправителя получателю, выделенным для этого транспортным средством", - отметил он.

Руководитель ведомства добавил, что региональная сеть Спецсвязи включает в себя 78 управлений, 134 отделения и пункта специальной связи в региональных, областных и краевых центрах. Штатная численность предприятия составляет около 10 тыс. штатных единиц. Кроме того, организации принадлежит более 2,7 тыс. транспортных средств, в том числе специальные транспортные средства, оборудованные для перевозки опасных грузов, грузов с особым температурным режимом, тралы.

"Необходимо отметить, что с началом специальной военной операции значительно выросла потребность в доставке продукции военного назначения. Для нашего предприятия это был большой вызов", - подчеркнул Гайченя. Он добавил, что после воссоединения исторических регионов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках были созданы филиалы Спецсвязи России, а на территории Херсонской и Запорожской областей спецсвязь организована по вновь образованным автомобильным маршрутам.