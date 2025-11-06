Песков: решения по посланию президента пока нет
Редакция сайта ТАСС
00:41
обновлено 00:46
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Ведомостям".
Читайте также
Интерес СМИ к посещению "котлов" и подготовка прямой линии. Темы брифинга Пескова
"Это [оглашение послания Федеральному собранию] зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет", - сказал Песков.
По его словам, большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря. Ранее Песков сообщал ТАСС, что вопросы для прямой линии будут собирать при помощи искусственного интеллекта.