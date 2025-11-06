Песков: решения по посланию президента пока нет

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция запланирована на середину декабря, добавил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Ведомостям".

"Это [оглашение послания Федеральному собранию] зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет", - сказал Песков.

По его словам, большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря. Ранее Песков сообщал ТАСС, что вопросы для прямой линии будут собирать при помощи искусственного интеллекта.