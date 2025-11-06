Пискарев: Запад готовит кампанию против кандидатов - участников СВО на выборах в ГД

Реализация этой стратегии возлагается преимущественно на иноагентов, подчеркнул председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запад планирует масштабную кампанию против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в Госдуму в 2026 году, ее реализация возлагается на иноагентов. Об этом заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что новая стратегия была закреплена в резолюции Брюссельской конференции, на которую на прошлой неделе собрались беглые иноагенты, экстремисты и представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ.

"Очевидно, что, вбрасывая новую тему в борьбе с покинутой ими страной, собравшиеся в Брюсселе отщепенцы надеются выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы. Поддержку получат лишь самые гнусные и изобретательные в очернении родной страны", - добавил депутат. При этом, подчеркнул председатель комиссии, анализ осуществляемых иноагентами видов деятельности за 2023-2024 годов показывает, что приоритетным направлением их работы является дискредитация российских военнослужащих.