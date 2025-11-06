Сенатор Волошин: указ о гражданстве РФ решает проблемы участия иностранцев в СВО

Сенатор от ДНР уточнил, что помочь бойцам с гражданством было очень важно - в странах, гражданами которых они являются, их ждут тюремные сроки за наемничество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Временный порядок приема в гражданство РФ участников СВО позволит системно решить проблему для иностранцев, которым грозила уголовная ответственность за помощь России на поле боя. Ранее к властям РФ уже поступали просьбы о гражданстве от бойцов из Приднестровья, Сербии и Узбекистана, каждый случай требовал трудоемкой работы с участием Минобороны РФ и правоохранителей, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

5 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство РФ иностранцев - участников СВО.

"По долгу службы приходилось лично заниматься вопросами получения российского гражданства для бойцов из Приднестровья, Сербии, Узбекистана, которые по зову сердца пошли с оружием в руках защищать нашу Родину. Каждый случай представлял трудоемкий процесс, в решении которого принимали деятельное участие представители Минобороны, правоохранительных органов, а также органов законодательной и исполнительной власти. Указ президента - долгожданный и закономерный результат, который являет собой системное решение вопроса и ставит в один ряд юридическое признание и моральную благодарность воинам, вставшим под российским флагом", - сказал Волошин.

Он уточнил, что помочь бойцам с гражданством было очень важно - в странах, гражданами которых они являются, их ждут тюремные сроки за наемничество. "Для этих парней Россия давно стала настоящим домом, частью собственной судьбы. И государство подтвердило, что верность, мужество и служение правому делу не остаются без ответа", - отметил сенатор.

Иностранные граждане смогут обратиться для приема в гражданство РФ на основании выписки из приказа об увольнении из ВС РФ или решения комиссии. За получением гражданства смогут обратиться сами иностранцы, заключившие контракт или уволенные из ВС РФ после 24 февраля 2022 года, а также их супруги и дети, родители. Соответствующие формы справок будут утверждены Минобороны РФ.