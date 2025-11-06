Equal Rights Trust признали нежелательной в России

Под прикрытием правозащитной деятельности в организации разработали схему финансирования ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Здание Генеральной прокуратуры РФ © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность британской организации Equal Rights Trust. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"С начала специальной военной операции фонд выступает в поддержку Украины, активно участвуя в антироссийской информационной кампании", - пояснили в Генпрокуратуре.

Под прикрытием правозащитной деятельности в организации разработали схему финансирования ВСУ. Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным россиянам в приобретении гражданства стран Восточной Европы в обмен на заключение ими соглашения о пожертвовании денежных средств для "поддержки народа Украины", а фактически - для нужд ВСУ.

На сайте фонда размещаются материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны. Кроме того, его члены активно призывают поддерживать признанное экстремистским и запрещенное в нашей стране движение ЛГБТ с целью разрушения семейных и нравственных ценностей россиян.