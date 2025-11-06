Постпред Крыма Мурадов: киевский режим не отражает интересы украинцев

Он отметил, что такой режим представляет наемническое государство

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Киевский режим представляет наемническое государство Запада и не отражает интересы проживающих в нем украинцев. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном форуме выразил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы говорим о киевском режиме, кровавом, нацистском, это так, но он не отражает интересы ни малороссов, ни украинцев. Он куплен, поставлен во главе [Украины] для того, чтобы оказывать содействие Западу в ведении войны против России. Это наемническое сегодня государство. Это новый феномен", - сказал он.

Мурадов подчеркнул, что феномен наемнического государства станет одной из тем для обсуждения на Ялтинском международном форуме, который проходит в Москве. "Подчеркну, что пробивает, тем не менее, дорогу понимание, что право народов должно соблюдаться <…>, даже американский президент [Дональд Трамп] говорит о том, что Крым хотел быть в составе России, народ хотел быть с Россией - они провели мирный референдум, они сегодня в составе России", - подчеркнул постпред.

По мнению Мурадова, европейские лидеры, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, не учитывают мнение большинства населения своих стран и не имеют высокой поддержки. "Я считаю не вполне легитимными людьми, например, Мерца или Макрона - они не отражают мнение большинства населения. Какая поддержка населения у того же Макрона? 11-15%, по-разному - ни слева, ни справа [нет поддержки], он живет на вулкане. <…> Мы говорим, что это законный президент - да, когда-то он избирался законом, но сейчас он даже правительство сформировать не может. И такая ситуация складывается во многих странах Европы - <…> крупные партии не могут даже сформировать правительство - это показывает слом практически политической или, условно, демократической системы, которая существовала ранее на Западе", - добавил он.

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки.