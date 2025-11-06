В Госсовете Крыма заявили, что миру предстоит пережить большой раздел Украины

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что в настоящее время на территории страны не существует условий для жизни, экономики и бизнеса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мировому сообществу предстоит пережить большой раздел Украины, который может произойти в несколько этапов. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Впереди большой раздел Украины, мы будем с вами свидетелями этого. Это, возможно, произойдет за один раз, возможно, за несколько раз - уже самое страшное произошло. Поэтому дальше мы уже просто наблюдаем этот распад, он имеет временной отрезок, но это уже не остановить", - сказал он.

Константинов отметил, что в настоящее время на территории Украины не существует условий для жизни, экономики и бизнеса. Кроме того, на церемонии открытия форума Константинов подчеркнул, что ЯМФ является местом "сбора друзей Крыма". "Темы непростые, но нам нужно их обсуждать, поэтому я абсолютно уверен, что здесь [на форуме] собралось много специалистов, экспертов, которые выскажут интересные мнения, интересные позиции", - отметил он.

Константинов подчеркнул, что мир сегодня находится в состоянии хаоса с "непонятным исходом". "Тема обсуждения справедливости в мироустройстве России и Крыма более чем актуальна. Что такое справедливость? Для Запада справедливость - это, чтобы нас вообще не было. Для нас справедливость - чтобы Украина <…> встала в строй русского мира, стала его органической частью", - сказал он.

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.