Кобяков: Ялтинский форум вносит значительный вклад в диалог о развитии Крыма

Советник президента РФ отметил, что Крым является одним из успешных регионов страны, "который необходимо активно развивать, привлекая зарубежных партнеров из дружественных стран, чтобы полуостров смог реализовать весь свой потенциал"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум является эффективной площадкой для поддержания открытого и продуктивного диалога о дальнейшем развитии Крыма. Такое мнение выразил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Несмотря на продолжающееся давление коллективного Запада в связи с воссоединением Крыма с Россией, форум является площадкой для обсуждения перспективных направлений современной крымской тематики в международном контексте. <…> Уверен, форум внесет значительный вклад в поддержание открытого и продуктивного диалога в этом формате, а углубленное рассмотрение вопросов развития торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей придаст новый импульс комплексному использованию стратегических преимуществ Крыма", - говорится в приветственном слове Кобякова, которое на церемонии открытия форума зачитал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

В послании Кобяков также отметил, что сегодня Крым является одним из успешных регионов страны, "который необходимо активно развивать, привлекая зарубежных партнеров из дружественных стран, чтобы полуостров смог реализовать весь свой потенциал". "Разрешите пожелать организаторам и участникам предстоящего мероприятия плодотворной работы, укрепления деловых контактов и успехов в профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма, а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.