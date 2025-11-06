И потом обвинить Россию. СВР узнала о подготовке Западом диверсии на ЗАЭС
09:01
В распоряжение ТАСС поступило сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации о возможной аварии на Запорожской АЭС.
ТАСС собрал основные тезисы.
- Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС.
- Целью операции станет изменение негативного для Запада хода конфликта на Украине и его восприятие западной общественностью.
- На Западе призывают Киев провести диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС, "наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17".
- Возможным способом станет диверсия на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.
- Моделирование последствий катастрофы провело британское НПО Chatham House. Его результаты показывают, что от заражения радиацией пострадают европейцы, живущие у границы Украины, а также население подконтрольных Киеву территорий.