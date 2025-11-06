Статья

И потом обвинить Россию. СВР узнала о подготовке Западом диверсии на ЗАЭС

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

В распоряжение ТАСС поступило сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации о возможной аварии на Запорожской АЭС.

ТАСС собрал основные тезисы.