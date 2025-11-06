ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
И потом обвинить Россию. СВР узнала о подготовке Западом диверсии на ЗАЭС

Редакция сайта ТАСС
09:01

Запорожская АЭС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

В распоряжение ТАСС поступило сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации о возможной аварии на Запорожской АЭС.

ТАСС собрал основные тезисы.

  • Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС.
  • Целью операции станет изменение негативного для Запада хода конфликта на Украине и его восприятие западной общественностью.
  • На Западе призывают Киев провести диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС, "наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17".
  • Возможным способом станет диверсия на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.
  • Моделирование последствий катастрофы провело британское НПО Chatham House. Его результаты показывают, что от заражения радиацией пострадают европейцы, живущие у границы Украины, а также население подконтрольных Киеву территорий.
 
