Песков: Запад эмоционально воспринял поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях

Реакция западных СМИ "идет в русле антироссийской истерики", указал пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "эмоциональной", "идущей в русле антироссийской истерики" реакцию западных СМИ на поручение президента РФ Владимира Путина оценить целесообразность подготовки к ядерными испытаниям.

"Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента", - высказал сожаление Песков. По его словам, "это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ". "Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы", - подчеркнул он.