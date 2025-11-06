Песков: Запад эмоционально воспринял поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "эмоциональной", "идущей в русле антироссийской истерики" реакцию западных СМИ на поручение президента РФ Владимира Путина оценить целесообразность подготовки к ядерными испытаниям.
"Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента", - высказал сожаление Песков. По его словам, "это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ". "Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного. И все это идет в русле вот этой милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы", - подчеркнул он.