Захарова: Рютте, упрекая РФ, забыл покритиковать Трампа за саммит США и КНР

Официальный представитель МИД РФ посоветовала опубликовать на сайте НАТО полный список неких "глобальных правил", о которых говорил генсек организации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что генсек НАТО Марк Рютте, упрекая Москву за сотрудничество с Пекином, забыл покритиковать президента США Дональда Трампа за американо-китайский саммит.

Дипломат в своем Telegram-канале процитировала слова Рютте, что Россия "не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила". Генсек НАТО также указал на сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР. "Не помню, чтобы кто-то из стран - членов НАТО заявлял о том, что прекращает сотрудничество, например, с упомянутым Рютте Китаем. На днях прошел американо-китайский саммит - не слышала, чтобы Рютте критиковал за это президента США", - отметила она. Захарова также посоветовала опубликовать на сайте НАТО полный список неких "глобальных правил", о которых заявил Рютте.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия, Китай и другие страны мирового большинства всегда декларировали приверженность международному праву. "Вот его-то НАТО неоднократно нарушало своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями: вторжением под ложными предлогами в Ирак, бомбардировками Югославии и так далее", - добавила дипломат.