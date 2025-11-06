Песков: ЕС добавляет все новые изощренные элементы к конфронтации с Россией

Европа вспоминает практики холодной войны и добавляет к ним новые элементы, заявил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией, вспоминая все практики холодной войны и добавляя к ним новые элементы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы", - сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал статью газеты Politico о том, что Евросоюз работает над более строгими визовыми ограничениями для россиян.