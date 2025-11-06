Слуцкий назвал нагнетание "российской угрозы" способом выживания для Рютте

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что именно европейский истеблишмент "создал и поддерживает крупнейший кризис безопасности в Европе на украинском плацдарме"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал откровенной ложью и способом "политического выживания" слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы готовится к длительной конфронтации с Европой.

"Генсек НАТО Рютте откровенно лжет и повышает градус русофобской истерии, обвиняя Россию в "дестабилизации в Европе" и подготовке к длительной конфронтации с европейскими странами. Врет намерено и нагло. Нагнетание "российской угрозы" становится способом "политического выживания" для таких, как Рютте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат также подчеркнул, что именно европейский истеблишмент "создал и поддерживает крупнейший кризис безопасности в Европе на украинском плацдарме".