Депутат Кувачев: Запад готов ударом по ЗАЭС нанести ущерб Украине и ЕС

Парламентарий законодательного собрания Запорожской области считает, что даже такая цена не остановит западные страны от того, чтобы навредить России

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Западные страны готовы к провокации на Запорожской атомной электростанции, чтобы навредить России, понимая, что ущерб будет также нанесен Украине и странам ЕС. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"В администрациях западных стран и их пособников стала известна возможность организации диверсии на территории ЗАЭС. Украинские прихвостни по заказу кураторов из-за рубежа готовы идти на самые безрассудные шаги. Заказчики подобных действий не просто осознают масштабы возможных жертв - они сознательно к ним стремятся. Они готовы стереть с лица земли две трети территории Украины и нанести серьезный ущерб Европе с одной-единственной целью - нанести вред России", - сказал он.

Кувачев подчеркнул, что эти устремления обусловлены провалами в антироссийской политике и успехами армии России в специальной военной операции.