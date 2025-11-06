Депутат Зубарев: Запад хочет изменить ситуацию на Украине угрозой удара по ЗАЭС

По словам парламентария Законодательного собрания Запорожской области, "их не пугает даже факт заражения территории и распространения радиации в ЕС"

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Коллективный запад может организовать удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы переломить ситуацию на Украине. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

"Коллективный запад продолжает искать возможность переломить ситуацию на Украине. В связи с последними успехами Российской армии и невозможностью добиться результата военным путем рассматривается вариант удара по Запорожской АЭС, после чего все мировые СМИ по команде Лондона и Вашингтона начнут обвинять в этом Россию. Их не пугает даже факт заражения территории и распространения радиации в ЕС, потому что план втягивания Европы в войну с Россией не снят с повестки", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что коллективный запад всегда готов повысить ставки в войне с Россией, если воевать нужно не своими руками.