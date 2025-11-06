Путин поручил синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей

Это поможет оценить влияние спортивных занятий на здоровье, физическое и общее развитие ребенка, указал президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения для оценки влияния спортивных занятий на здоровье, физическое и общее развитие ребенка.

"Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах", - отметил глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. "Прошу правительство обеспечить решение этой задачи", - добавил Путин.