Путин поручил сформировать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

Задачу должны выполнить правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и регионы, сказал глава государства

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу сформировать стратегию развития спортивной медицины, рассчитанную до 2030 года.

"Задачи врачебно-физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и, конечно, регионы", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.