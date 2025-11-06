Путин поручил кабмину контролировать оказание детских оздоровительных услуг

Глава государства заметил, что программы дополнительного образования и стандарты спортивной подготовки были объединены не случайно, а тренерам вернули высокий статус педагога

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить контроль за оказанием оздоровительных услуг детям и подросткам.

Читайте также

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

"Я прошу правительство дать предложение, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям", - поручил президент, выступая на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Путин обратил внимание на организации, в видах деятельности которых прописано оказание физкультурно-оздоровительных услуг. "Одно дело, если эти физическо-физкультурно-оздоровительные услуги предназначены для совершеннолетних людей, а другое дело, когда речь идет о подростках и детях. И более того, чаще всего эти организации ориентированы на работу с подростками и даже с малышами", - сказал он, сделав акцент на том, что "любая работа с детьми по сути своей педагогическая".

Глава государства заметил, что программы дополнительного образования и стандарты спортивной подготовки были объединены не случайно, а тренерам вернули высокий статус педагога. "Не только для того, чтобы стаж у них шел должным образом и так далее. Но это и для статуса делалось", - указал Путин.