В МИД выступили за восстановление работы межправкомиссии России и Перу

Замглавы министерства Сергей Рябков поблагодарил посла Хуана Хенаро дель Кампо Родригеса за его работу, "которая ощутимо способствовала сближению между народами"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Перу в России Хуаном Хенаро дель Кампо Родригесом высказался за восстановление работы межправительственной смешанной российско-перуанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи сторон по случаю завершения дипломатической миссии посла.

"Обсудив состояние традиционно дружественных российско-перуанских отношений, стороны констатировали наличие благоприятных заделов для их дальнейшего поступательного развития, выразили обоюдный настрой на укрепление многопланового взаимодействия, - отметили в МИД. - В этом контексте Рябков высказался за восстановление работы ключевых двусторонних механизмов сотрудничества: межмидовских консультаций, межправительственной смешанной российско-перуанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству".

Кроме того, Рябков поблагодарил посла за его работу на посту главы перуанского дипломатического представительства, "которая ощутимо способствовала сближению между народами наших стран".