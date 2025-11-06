Комиссия Госсовета предлагает создавать спортклубы как структурное подразделение школ

Доля школ, в которых созданы спортивные клубы, увеличилась в 2,7 раза за четыре года, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Доля школ, в которых созданы спортивные клубы, увеличилась России в 2,7 раза за четыре года, но пока остается актуальным вопрос более четкого определения порядка их финансирования. Ввиду этого предлагается закрепить возможность создания клубов как структурного подразделения школы без необходимости создания общественных объединений, сообщил глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Владимир Владимирович, благодаря принятому вами четыре года назад решению в систему детско-юношеского спорта интегрирован школьный спорт. <…> За этот период доля школ, в которых созданы школьные спортивные клубы, увеличилась очень серьезно - в 2,7 раза, с 36 до 99%. Вместе с тем, коллеги из Народного фронта, контрольного управления отмечают необходимость активизации деятельности и функционирования таких клубов. Одним из актуальных остается вопрос более четкого определения порядка их финансирования, а также стимулирование учителей физической культуры, которые организуют их работу. Благодарим за вашу инициативу о привлечении к данной работе Российского спортивного фонда. <…> Для повышения эффективности и финансирования таких клубов предлагаем внести изменения в закон о спорте, сохранив возможность создания клубов как структурного подразделения школы без необходимости создания общественных объединений", - сказал он на совете при президенте по физкультуре и спорту.

Кроме того, добавил Миляев, необходимо скорректировать и подход к определению школьных спортивных лиг, регламентацию их деятельности. "Только 20% лиг сегодня создаются в форме юридических лиц, часть лиг создаются в качестве структурных подразделений, но абсолютное большинство лиг сегодня сложилось без образования юридического лица. <…> Предлагаем изменить подход к определению школьных спортивных лиг и регламентации их деятельности", - сказал он.