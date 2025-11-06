Песков объяснил, почему у Путина в Самаре не ожидается встречи с Федорищевым

Отдельная встреча президента и губернатора была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары, указал пресс-секретарь

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие отдельной встречи главы государства с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в графике поездки в регион.

Читайте также

Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре

"Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары", - сказал Песков "Ведомостям".

Путин прибыл в Самару для участия в форуме "Россия - спортивная держава". Президент осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа открыл по видеосвязи пять спортивных объектов в регионах России.