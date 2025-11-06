Госсовет предложил применять лицензирование образовательной деятельности к физподготовке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил применять к деятельности по физподготовке и физическому развитию детей те же механизмы лицензирования, что и в образовательной, приняв впоследствии меры по недопущению осуществления такой деятельности организациями без этой лицензии. Предложение он высказал на Совете президента по физкультуре и спорту.

"В первую очередь необходимо повысить качество и обеспечить прозрачность деятельности физкультурно-спортивных организаций в отношении детей. Значительное количество частных организаций по-прежнему остаются за пределами нашего видения, не всегда имеют в штате квалифицированных специалистов. <...> Полагаем целесообразной деятельность, связанную с физической подготовкой и физическим развитием детей, отнести к образовательной деятельности и использовать сложившиеся механизмы ее лицензирования и последующего контроля, а затем принять на местах меры по недопущению осуществления такой деятельности организациями, которые не будут иметь такой лицензии", - сказал он.

Миляев добавил, что целесообразно предоставить право получения такой лицензии индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность без привлечения работников.