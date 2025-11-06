МИД РФ: соглашение с Литвой о взаимной защите капиталовложений прекращено
Редакция сайта ТАСС
16:59
обновлено 17:13
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года", - отметили в МИД.
В октябре 2024 года Сейм (парламент) Литвы денонсировал ряд экономических договоров с Россией. В их числе договор о поощрении и охране инвестиций от 29 июня 1999 года и договоренность об избежании двойного налогообложения также от 29 июня 1999 года.