МИД РФ: соглашение с Литвой о взаимной защите капиталовложений прекращено

Оно было подписано в Москве 29 июня 1999 года

Здание МИД РФ © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года", - отметили в МИД.

В октябре 2024 года Сейм (парламент) Литвы денонсировал ряд экономических договоров с Россией. В их числе договор о поощрении и охране инвестиций от 29 июня 1999 года и договоренность об избежании двойного налогообложения также от 29 июня 1999 года.