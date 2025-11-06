Миляев предложил ежегодно мониторить ситуацию с физподготовкой призывников

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил включить в отраслевые стратегические документы показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовка к военной службе оценивается как удовлетворительная, установив мониторинг этого показателя. Предложение связано с тем, что доля занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях растет, но доля годных к военной службе призывников вслед за этим существенно не меняется.

"У нас наблюдается прогрессивный рост доли занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, а доля представителей молодежи призывного возраста, признанных годными к военной службе без ограничений по состоянию здоровья, существенно не изменяется. В связи с этим предлагаю включить показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовленность к военной службе оценивается как удовлетворительная, в отраслевые стратегические документы, обеспечив при этом ежегодный мониторинг данного показателя", - сказал он на совете при президенте по физкультуре и спорту.