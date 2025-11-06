В Самарской области депутаты приняли отставку грубо уволенного главы района

Собрание представителей Кинельского района объявило повторный конкурс на замещение должности главы муниципалитета

Редакция сайта ТАСС

Юрий Жидков © Правительство Самарской области

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Собрание представителей Кинельского района Самарской области утвердило решение об отставке с должности главы района Юрия Жидкова, которому ранее губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме сообщил об увольнении. Соответствующее решение размещено на интернет-портале Самарской губернской думы.

"На основании заявления главы муниципального района Кинельский Самарской области Ю. Н. Жидкова об отставке по собственному желанию, руководствуясь уставом муниципального района Кинельский, собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку", - следует из опубликованного документа.

14 октября Федорищев во время визита в Кинельский район в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сообщил главе муниципалитета об увольнении. Поводом стало состояние ряда социальных объектов и мемориального камня - он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор назвал это пренебрежением районного главы к истории Великой Отечественной войны.

Жидков с 15 по 30 октября находился в больнице. 23 октября собрание представителей Кинельского района объявило повторный конкурс на замещение должности главы муниципалитета, заявки принимаются с 27 октября по 16 ноября. Полномочия Жидкова действовали до 29 октября. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.