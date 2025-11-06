В СБ РФ назвали ценностную агрессию против стран СНГ вызовом безопасности

Для ее отражения нужна постоянная работа, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Одним из наиболее серьезных вызовов общей безопасности является ценностная агрессия против стран СНГ. Об этом заявил в интервью "Известиям" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Ценностная агрессия против государств СНГ - один из наиболее серьезных вызовов нашей общей безопасности. Для ее отражения необходима системная работа. Опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может быть использован и на пространстве СНГ", - сказал он.

Как отметил Шевцов, в настоящее время наблюдается целенаправленная работа по тотальной фальсификации истории. "Опровергается непосредственное участие Запада в становлении нацистского режима, создании военной машины вермахта, провоцировании нападения Германии и ее сателлитов на нашу страну. В официальных актах ЕС отрицается решающая роль СССР в освобождении Европы и разгроме Третьего рейха. Все народы Советского Союза провели титаническую совместную работу по восстановлению страны после Великой Отечественной войны. Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили мировое лидерство страны по целому ряду направлений, включая покорение космоса, развитие мирного атома, освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока", - указал он.

При этом замсекретаря Совбеза проинформировал, что за последние два года в России и за рубежом проведено более 746 тыс. мероприятий, направленных на защиту исторической правды. "В СМИ и социальных сетях были опубликованы около 2 млн материалов, посвященных истории России, - добавил Шевцов. - Личное участие, погружение молодежи в историю Отечества и в события военных лет помогают сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, дают важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, нынешняя молодежь сохранит и передаст по наследству будущим поколениям россиян".