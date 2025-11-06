Постпредство: РФ не будет выступать в Совбезе ООН на тему ядерных испытаний США

Сначала нужно понять полиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия на данный момент не имеет в планах проведение выступления в Совете Безопасности ООН о планах США возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщил "Известиям" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат отметил, что сначала необходимо прояснить позицию президента США Дональда Трампа по двухсторонним каналам о его словах по планам возобновления ядерных испытаний.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия продолжает исполнять обязательства по ДВЗЯИ. Песков подчеркнул, что позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет "абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования".

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".

Обсуждение началось после того, как на совещании председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.