Косачев: США возобновлением испытаний ЯО "запустят цепную реакцию" по всему миру

Заместитель председателя Совета Федерации подчеркнул, что ядерные державы, приверженные своим обязательствам по ДВЗЯИ не собираются нарушать их первыми

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, если возобновят ядерные испытания, запустят цепную реакцию среди других ядерных держав, которые исполняют обязательства по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое мнение выразил "Известиям" заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Если американцы пойдут на этот шаг, они, что называется, запустят цепную реакцию не только в смысле собственных ядерных испытаний. Потому что другие ядерные державы, которые привержены своим обязательствам по ДВЗЯИ, и среди них, безусловно, и Россия, совершенно точно не собираются эти обязательства нарушать первыми", - сказал Косачев.

Зампред Совфеда подчеркнул, что ядерные державы при этом не будет последними в том, "чтобы наблюдать, как это делают в гордом одиночестве Соединенные Штаты Америки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям". Помимо этого, Песков заявлял журналистам, что Россия продолжает исполнять обязательства по ДВЗЯИ, подчеркнув, что позиция главы российского государства на этот счет "абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования".