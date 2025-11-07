ЦТАК: министр обороны КНДР принял российскую делегацию

Агентство отметило, что стороны провели беседу в дружеской атмосфере

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль 6 ноября принял делегацию Главного военно-политического управления ВС РФ во главе с его начальником Виктором Горемыкиным, который также занимает пост заместителя министра обороны России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что стороны провели беседу в дружеской атмосфере. В ней также принял участие посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, заместитель начальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль.

ЦТАК также информирует, что 5 ноября прошли переговоры между Главным военно-политическим управлением ВС РФ и их коллегами из Корейской народной армии. С корейской стороны участвовали заместитель начальника управления Пак Ён Иль, ключевые сотрудники этого ведомства, с российской - Виктор Горемыкин и другие члены делегации.

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и обменов между военно-политическими органами [армий] в соответствии с двусторонними отношениями, которые углубляются и расширяются под стратегическим руководством лидеров двух стран", - передает ЦТАК.

В последние годы обмены и сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировались. В конце октября делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым побывала в Пхеньяне. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.