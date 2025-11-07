Постпредство России при ООН спросило, готов ли Трамп защищать прихожан УПЦ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил о гонениях на церковь в связи с заявлениями п резидента СШАо Нигерии

Редакция сайта ТАСС

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский задался вопросом, готов ли президент США Дональд Трамп защищать прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) или его волнует лишь судьба христиан в Нигерии.

"Предпримет ли президент США шаги, чтобы спасти христиан канонической Украинской православной церкви? Или его забота о христианах ограничивается Нигерией?" - написал в X.

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. В тот же день президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года. Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. 29 августа текущего года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание прошло 30 октября, следующее назначено на 11 декабря 2025 года.