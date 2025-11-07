Патрушев обсудил с главкомом ВМС Индонезии вопросы военного сотрудничества

Председатель Морской коллегии РФ отметил, что для России сотрудничество с республикой в морской сфере имеет стратегический смысл

Редакция сайта ТАСС

ДЖАКАРТА, 7 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел в Джакарте встречу с главнокомандующим Военно-морскими силами (ВМС) Индонезии Мухаммадом Али.

Российскую делегацию во главе с Патрушевым встретил почетный караул и военный оркестр, исполнивший гимн Российской Федерации.

"ВМС Индонезии активно сотрудничают с ВМФ России. Мы помним ту помощь, которую оказывал нам Советский Союз, и крайне ценим этот вклад. Я очень надеюсь на то, что мы продолжим развивать наше сотрудничество и наращивать его объемы", - отметил Мухаммад Али. Он добавил, что приветствует практику совместных военно-морских учений России и Индонезии. "Надеемся, что эти учения будут проводиться на регулярной основе с более расширенным составом участников", - сказал главком ВМС Индонезии.

Со своей стороны Патрушев отметил, что для РФ сотрудничество с Индонезией в морской сфере имеет стратегический смысл.

"Сотрудничество в морской сфере имеет особую значимость для России и Индонезии, что нашло отражение в том числе в Декларации о стратегическом партнерстве, принятой президентами [РФ и Индонезии] Владимиром Путиным и Прабово Субианто по итогам переговоров в июне текущего года", - подчеркнул помощник российского лидера.

В ходе визита представители двух государств обсудили вопросы военно-морского сотрудничества. Был сделан акцент на организации двусторонних учений и многонациональных маневров, проведении совместной образовательной деятельности. Речь также шла об обмене опытом противодействия террористической деятельности на море.