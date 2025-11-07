Мирошник оценил снятие флага Украины со здания парламента Чехии

Отношение Праги к Киеву ощутимо изменилось, отметил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал снятие украинского флага в Праге со здания парламента.

"Отношение Чехии к Украине ощутимо изменилось. Украинский флаг с парламента сняли, вопрос о прекращении соцвыплат украинским беженцам поставили", - написал дипломат в Telegram-канале.

Как отметил Мирошник, предыдущие несколько лет чешские власти демонстрировали "истеричную поддержку режиму Зеленского, подпевая общеевропейским прокиевским инициативам и выдвигая собственные". Он также напомнил о чешской инициативе по снабжению Украины боеприпасами.

В 2024 году Украина получила по инициативе Чехии 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Прага выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К этой инициативе, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран.

Флаг Украины был снят в Праге со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по распоряжению ее нового спикера Томио Окамуры. Как отмечают чешские СМИ, украинский флаг был размещен на здании нижней палаты парламента республики после 24 февраля 2022 года, при этом Окамура объясняет свое решение обещанием избирателям, которое было дано возглавляемым им политическим движением SPD (Свобода и прямая демократия) до парламентских выборов. В случае прихода к власти руководство этой политической силы обещало убрать в стране флаги Украины со зданий государственных учреждений и организаций.