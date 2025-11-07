Омбудсмен Морозова заявила о равнодушии Киева к последствиям атаки на ЗАЭС

По словам Дарьи Морозовой, киевский режим свое будущее видит за пределами Украины

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Киевским властям не важны последствия атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что свое будущее они видят за пределами Украины. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Читайте также

И потом обвинить Россию. СВР узнала о подготовке Западом диверсии на ЗАЭС

"За годы конфликта мы были свидетелями, пожалуй, всех форм украинского терроризма: от применения химического оружия до вовлечения детей в диверсионную деятельность. Атаки же на ядерные объекты, в частности, на Запорожскую АЭС мы наблюдали и ранее. И тогда, и сейчас властям Украины не важны последствия, поскольку уже давно очевидно, что свое будущее они видят в других государствах, в то время как украинский народ обречен стать разменной монетой в борьбе за чужие интересы", - сказала Морозова.

Она добавила, что киевский режим много раз показывал "свою преступную сущность и абсолютное наплевательство на нормы международного права, в том числе на законы ведения войны". Омбудсмен подчеркнула, если диверсия произойдет, последствия, в первую очередь экологических, затронут всех. Это станет опаснейшим прецендентом.

"Я неоднократно заявляла о том, что именно замалчивание и отсутствие должной реакции мировых держав на преступления Киева стали первопричиной СВО и самого масштабного вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Сегодня, если на действия Украины в очередной раз закроют глаза, то завтра ядерный террор может стать такой же обыденностью, в том числе для стран Запада, поддерживающих действия Зеленского. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает", - заключили собеседница агентства.

6 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". Британцы просчитали, что "в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", подчеркнули в СВР. Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. По задумке европейских натовцев, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе, поскольку ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.