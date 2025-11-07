Патрушев рассказал министру по экономике Индонезии о работе Морколлегии РФ

Председатель Морской коллегии подвел позитивный итог своего рабочего визита в республику

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто провел встречу с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии России Николаем Патрушевым по поручению президента Индонезии Прабово Субианто.

"Я рад приветствовать вас сегодня в нашем офисе. Я получил поручение непосредственно от президента [Индонезии Прабово Субианто] провести встречу с вами", - отметил Хартарто.

В свою очередь, помощник российского лидера рассказал министру-координатору о деятельности Морской коллегии РФ, ее целях и задачах, а также подвел позитивный итог своего рабочего визита в Индонезию.

Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента России Владимира Путина.