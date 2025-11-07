Захарова: дезертиры из ВСУ исчисляются десятками тыс. в месяц

На Украине с февраля 2022 года открыли более 230 тыс. уголовных дел за самовольное оставление воинской части, сообщила официальный представитель МИД России, добавив, что цифра может быть больше

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дезертиры, покинувшие ВСУ, ежемесячно только по официальным данным киевского режима составляют 15-18 тыс. человек. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Средние показатели количества покинувших ряды ВСУ и поле боя в принципе только по официальным данным офиса генпрокурора Украины стабильно сохраняются на Уровне от 15 до 18 тыс. человек. Вот здесь десятки тыс. уместны, они не уместны когда, они говорят о якобы похищенных детях. Десятками тыс. в месяц, не общее количество, а только в месяц, исчисляются на Украине не придумано похищенные дети, а дезертиры", - отметила дипломат.

Вместе с тем, Захарова обратила внимание на данные по мобилизационному потенциалу Украины.

"Это при том, что ежемесячная мобилизация, я имею в виду мобилизационный потенциал, составляет 30 тыс. рекрутов, опять же по их официальным данным, - отметила она. - С февраля 2022 года открыто более 230 тыс. уголовных дел за самовольное оставление воинской части и 53 тыс. дел открыто за прямое дезертирство. <...> В действительности же общая цифра по оценкам экспертов может достигать полумиллиона человек".

По ее словам, как отмечают обозреватели, после изменения 1 июня 2025 года правил учета дезертиров многие командиры на Украине "в целях временного сохранения выплат", которые начисляются за солдат, не спешат докладывать о случаях дезертирства.

Дипломат отметила, что киевский режим "естественно не дает эти цифры во всей их так называемой "красоте", во всем масштабе, потому что им выгодно занижать эти показатели".

"И картина становится еще более ужасающей для киевского режима, если приплюсовать к упомянутым цифрам 1,7 млн безвозвратных потерь украинских военных на основе данных генштаба ВСУ, обнародованных хакерами в августе текущего года, - добавила она. - И это число, к сожалению, опять же не окончательное [относительно] той картины, которую можно собрать из этих фрагментов. Истинная картина дезертирства, истинная картина того, как бегут с поля боя всушники, намного более страшная".